مستوطنون يهاجمون المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله

وطن: هاجم مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا منطقة الخلايل في قرية المغير، واعتدوا على أفراد عائلة أبو همام المقيمين في المنطقة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات الصباح إغلاق المدخل الغربي لقرية المغير بالاتجاهين وتمنع المواطنين من الدخول إليها والخروج منها، علما أنه المدخل الوحيد للقرية بعدما كانت قوات الاحتلال قد أغلقت المدخل الشرقي بعد السابع من تشرين أول/ اكتوبر 2023.