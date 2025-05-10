الاحتلال يعتقل 7 شبان من بيتونيا ويقتحم عدة بلدات غرب رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، سبعة شبان من بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، وذلك خلال عملية اقتحام مفاجئة نفذها جيش الاحتلال وسط البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت أحد شوارع بيتونيا واعتقلت سبعة شبان لم تعرف هوياتهم بعد، كما استولت على مركبة أحد المعتقلين قبل أن تنسحب من الموقع.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، عقب اقتحام آليات عسكرية للبلدة. وأكدت مصادر محلية عدم وقوع إصابات في صفوف المواطنين خلال المواجهات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال غرب رام الله، دون أن تُسجل حالات اعتقال أو تفتيش للمنازل.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعدًا في وتيرة الاقتحامات والاعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل استمرار التوترات الأمنية والمواجهات اليومية مع قوات الاحتلال.