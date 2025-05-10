فيديو لـ "القسام".. أسير إسرائيلي: "اسألوا سارة نتنياهو عن عددنا.. هي تعرف الحقيقة"

وطن: نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، رسالة جديدة من أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، حذر فيها من تدهور الأوضاع النفسية والصحية للأسرى، مطالبًا بإنهاء الحرب التي وصفها بأنها "كابوس مستمر منذ عام وسبعة أشهر".

وفي مقطع مصوّر بثته الكتائب، قال الأسير مخاطبًا الجمهور الإسرائيلي: "إذا أردتم أن تعرفوا عدد الأسرى، اسألوا سارة نتنياهو، فهي تعرف ما لا تعرفونه"، متسائلًا: "كم يجب أن يموت منّا حتى تنتهي هذه الحرب؟ أقل من 20 أم أكثر؟ قولي يا سارة".

وأشار الأسير إلى أن أحد زملائه، الأسير رقم 22، يعاني من تدهور نفسي حاد، ويرفض الطعام والشراب، وقد حاول إيذاء نفسه، مضيفًا: "مصيره هو مصيري، وإننا نعيش في لحظات حرجة لا نعلم إن كنا سننجو منها".

وانتقد الأسير الحكومة الإسرائيلية بشدة قائلاً: "ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون انتهاء المحاليل؟ إن حياتنا بيدكم، وكل دقيقة تمر تهددنا بالموت". وأضاف: "كل عملية قصف جديدة أنتم شهود عليها، ودماء الضحايا في أعناقكم".

وفي ختام رسالته، توجه الأسير بالشكر إلى الطيارين الإسرائيليين الذين رفضوا تنفيذ ضربات جوية ووقعوا على عرائض احتجاجية، بينما تساءل عن ضمير أولئك الذين لا يزالون ينفذون الهجمات قائلاً: "ماذا تقولون لعائلاتكم؟".