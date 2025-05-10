إصابة برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح

وطن: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية النبي صالح، وتمركزت وسط القرية وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص، ولم تعرف طبيعة إصابته بعد.

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح إغلاق المدخل الغربي لقرية المغير شمال مدينة رام الله بالاتجاهين وتمنع المواطنين من الدخول إليها والخروج منها، علما أنه المدخل الوحيد للقرية بعدما كانت قوات الاحتلال قد أغلقت المدخل الشرقي بعد السابع من تشرين أول/ اكتوبر 2023.