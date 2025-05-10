أ.د. أبو كشك يشارك في القمة الاقتصادية الأوراسية الثامنة والعشرين في إسطنبول‎

وطن: شارك أ.د. عماد أبو كشك في القمة الاقتصادية الأوراسية ال28 المنعقدة في إسطنبول بمشاركة واسعة من رؤساء دول وقادة وأكاديميين وصانعي سياسات وممثلين عن أكثر من 50 دولة وعدد من المنظمات الدولية.



وقال أ.د. أبو كشك "كانت القمة منصة فاعلة جمعت نخبة من الشخصيات والمؤسسات الدولية، وعكست إيمانًا عميقًا بأن المستقبل يبدأ من الحوار والتعاون الإنساني"، متناولًا في كلمته خلال القمة دور التعليم العالي في تعزيز العدالة والابتكار، وأهمية الحوار بين الشعوب كأداة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة في ظل تحديات عالمية متزايدة.



وركزت القمة الاقتصادية الأوراسية الثامنة والعشرون على المبادئ الأساسية التي توجه نحو السلام، وعالم خالٍ من الحروب يحكمه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وعلى دور البنوك في اقتصاد المستقبل، وعلى مستقبل الطاقة، وبناء عالم آمن ومنظم، كما تناولت مبادرة “الحزام والطريق” على جدول أعمال القمة الاقتصادية الأوراسية الـ28.