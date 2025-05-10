سامي مشعشع يكتب لوطن: أهل غزة بأرضهم. "مفيش" ترحيل

*كما أن استخدام التجويع كسلاح إبادي لن يتوج بالطرد والتهجير كذلك تسيس 'وتذخير' إيصال المساعدات وعسكرته سيفشل في هدفه بترحيل الغزيين.

*مؤسسة"غزة الإنسانية لإدخال المساعدات" مصيرها كمصير الميناء العائم.

*مش كل 'فرتينة' أمريكية وإسرائيلية كتاب منزل علينا يا جماعة!

بصقة كبيرة (وعذرا للتعبير المستحق!) لديفيد بيزلي، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الغذاء العالمي، موافقته (وهو أيضا حاكم إحدى الولايات الأمريكية سابقا) تولي رئاسة مؤسسة غزة الإنسانية (او صندوق المساعدات الإنسانية لغزة) والتي تسعى لاستبدال الأونروا والمؤسسات الإنسانية الأخرى وحشر أهل غزة الشرفاء/ الكرام/ أصحاب العزة والكرامة/المكلومين/ المنتجين/ المبدعين/ محبي الحياة/ التواقين للحرية ومحاولة حشرهم في زرايب (أجلهم وأجلكم) يرمى إليهم الطعام والشراب تحفيزا لترحيل أكبر عدد منهم وكسر شوكة من يبقى. ان موافقة هذا الرجل لتولى زمام هكذا مؤسسة تبرز عقليته وعقلية مشغليه الكولونيالية (مندوب سامي على شاكلة بريمر العراق) ويثبت ان تعيينه سابقا على رأس منظمة الغذاء العالمي،حينها، كانت خدعة لإضعافها وأن تسلمه آنذاك جائزة نوبل للسلام (هذه الجائزة المقززة والملعونة والمسيسة كاداة غربية لاستهبال أهل الشرق) كانت وسيلة لتقديمه لنا بالملاك الحارس.

وأخيرا، وأخيرا حسنا فعلت الأمم المتحدة (وأن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبداً ) عندما اعلنتها صراحة، مدعومة من مؤسسات ودول، رفضها المخطط الأمريكي -الإسرائيلي لتوزيع المساعدات والنيات من ورائه والأهداف المرجو تحقيقها عبره. مؤسسة إغاثية، تشرف عليها شركات أمريكية ومرتزقة وبدور إشرافي عسكري أمني إسرائيلي، وضمن أسيجة أمنية وفي مناطق جغرافية محصورة، قد تحل مشكلة ندرة الغذاء والماء ولكن هدفها الخبيث واضح وفاقع. الفلسطيني لا يقايض هذه بتركه للوطن.

حللوا كيفما شئتم، والمعارضين لنهج الوقوف ضد الظلم بإمكانهم أن يشتموا القابضين على الجمر في غزة ما أرادوا. والكيان وأعوانه وأتباعه العرب لهم أن يحلموا برحيل وتهجير وطرد الغزيين كيفما شاءوا. ملخص الكلام أن أهل غزة لا يقايضون غزتهم لنكبة جديدة.

معظم أصحاب المال وأصحاب المقامات وأصحاب الرتب وأصحاب المناصب وقادة مؤسسات 'الانجزة' والمراكز البحثية المجيرة ومصاصي دماء غزة تركوا القطاع. ومن يريد منهم ان يترك لاحقا( كبار التجار الملاعبن الدين تاجروا بدماء ابناء جلدتهم مثلا) فالباب مفتوح ويتسع لستين جمل. وأصحاب الجوازات المزدوجة من أراد منهم أن يترك فقد ترك ومن قرر البقاء فهو باق. لا نحاجج ضدهم او معهم. ومن فرض عليهم قهرا ترك غزة للعلاج ولاسباب أخرى قاهرة سيعودون عندما يحين الوقت، ومن يقرر منهم عدم الرجوع فهذا قرارهم. لن نحاجج ضدهم او معهم ونحترم قرارتهم الفردية. وعندما تفتح الأبواب لترك غزة ليتركها من يريد فلا صاد لهم.

*السواد الأعظم سيبقون في غزة.

هنا دورنا نحن أهل البلاد. سبعة نقاط مقتضبة.

أولا: أن لا نتبنى ما يخطط لغزة وكانّه القدر المحتوم. ان كنا لا نريده ونرفضه بإمكاننا لفظه ودحره.

ثانيا: الإبقاء على مستوى التحشيد والدعم المعنوي والمادي والإعلامي المبذول من قبلنا نحن أهل البلد. الذين يستخفون ويشككون بهذا الجهد فهم يتعامون عن الواقع ويألفون انهزاميتهم وإلقاء ظلال الشك والتشكيك، وأنهم هم فقط من يقرؤون الواقع الحقيقي وليس المثالي، وأنهم لا يغرقون مثلنا بالأحلام والأمنيات. يا عمي لكم دينكم ولنا دين.

ثالثا: عتبنا وغضبنا على الوكالة والأمم المتحدة، وامينها العام كبير، ولكن المحاسبة ليست الان. الدفاع عن الوكالة ووجود الأمم المتحدة هو المطلوب الان والمبتغى.

رابعا: لا تكلوا ولا تملوا العمل على إنهاء الانقسام وتعرية من يعززه ويعمل عليه. الفظوا من بين صفوفنا من ينادي بصوابية هذا الطرف الفلسطيني وشيطنة وتخوين الطرف الآخر اياً كانت الجهة التي تخون.

خامسا: كل واحد منا جبهة إعلامية لتمكين جبهتنا الداخلية اولاً ولحشد الدعم وزيادة مستويات الدعم المهولة لنا على الصعيد العالمي (الشعبية والنقابيّة والطلابية والإعلامية وحتى من قبل عدد لا باس به من ساسة الدول). لا تستخفوا بهذا الجهد خصوصا عبر منصات التواصل الرقمي.

سادسا: المقاطعة. المقاطعة. المقاطعة. ان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS مؤثرة/ مهمة/محورية/ فعالة/ موجعة، والكيان يعتبرها تهديدا وجوديا. إن استدخلنا المقاطعة في برنامجنا اليومي نحن أهل البلاد (ونحن المستهلك الأكبر لمنتجات الكيان بأنواعها) ستكون هناك تداعيات على اقتصاده مهولة ولا يتصورها العقل.

سابعاً : حق العودة ليس حق ومفهوم 'دقة قديمة'. كل محور الصراع هو حول القدس وحول العودة والحرية. يجب أن يتم إرجاع هذا الحق إلى صلب قاموسنا السياسي كحق حي قابل للتنفيذ، وأن يتم تثبيته كهدف أسمى في عملنا وجهدنا الفلسطيني الرسمي والشعبي والمناصراتي.