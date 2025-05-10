"أونروا": الاحتلال يحرم 550 طالبًا بالقدس من الوصول إلى مدارسهم

وطن: أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن سلطات الاحتلال تحرم 550 طالبًا من الوصول إلى مدارسهم في شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت "أونروا"، في منشور على صفحتها عبر “فيسبوك”، يوم السبت، إن قوات الاحتلال اقتحمت يوم الخميس الماضي، 3 مدارس تابعة للوكالة في مخيم شعفاط بالقدس، بقصد إنفاذ أوامر الإغلاق غير الشرعية الصادرة قبل شهر واحد، مما أجبر أكثر من 550 فتاة وفتى على ترك مدارسهم.

وأضافت أنها اضطرت نتيجة لذلك إلى إجلاء جميع الأطفال عبر المدارس الست التي تديرها في شرقي القدس، معتبرة ما جرى “هجوم صارخ على حق الأطفال في التعليم”.

وكانت "أونروا" أدانت بشدة اقتحام قوات الاحتلال ثلاث مدارس تابعة لها في مخيم شعفاط، وعلقت أوامر عسكرية تقضي بإخلاء المدارس وإغلاقها، وطالبت الطلبة والطواقم التعليمية بمغادرة المكان فورًا.