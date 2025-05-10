وزارة الصحة في غزة: 23 شهيدًا و124 إصابة خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 52 ألف شهيد

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 23 شهيدًا، بالإضافة إلى 124 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 52,810 شهيدًا، بينما بلغ عدد الإصابات 119,473 إصابة.

كما بيّنت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 فقط بلغت 2,701 شهيدًا و7,432 إصابة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين والبنى التحتية في القطاع.