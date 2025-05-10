شهداء وجرحى في غارات على خان يونس

وطن: استشهد مواطن، وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المواطن عاهد طلال شتات المصري، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال، تكية خيرية في منطقة جورة اللوت شرق خان يونس.

كما استشهدت المواطنة رضا محمود معمر، متأثرة بإصابتها جراء استهداف طائرات الاستطلاع أمس الجمعة مفترق مرتجى جنوب المدينة، واستشهد في الغارة ذاتها المواطنان مجدي عطا الآغا، وحمزة منير الآغا.

كما استشهدت الطفلة ليان إبراهيم ريان، متأثرة بإصابتها جراء قصف طائرات الاحتلال منزلها قبل يومين قرب مدرسة تل الربيع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأدى القصف حينها إلى استشهاد والدها وشقيقتها.