المرشد الإيراني: غزة لا تواجه "إسرائيل" فقط بل الولايات المتحدة وبريطانيا

وطن: قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إنه "يجب الوقوف في وجه الاحتلال ومن يقدم له الدعم، والشعب الفلسطيني لا يواجه إسرائيل فقط بل الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا".

وأضاف في كلمة له، اليوم السبت، أن "فلسطين ستحقق النصر على الاحتلال وهذا الحدث سيتحقق حتما".

وتابع " نأمل أن يشهد الشعب الإيراني والشعوب المؤمنة يوم انتصار فلسطين على المحتلين والغاصبين".

واكد ان الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وفلسطين لا يمكن غض الطرف عنها.

وأوضح أن الامريكيين يدعمون الإسرائيلي عمليا، والشعب المظلوم في غزة لا يواجه الاسرائيليين فحسب، بل يواجه أمريكا وبريطانيا أيضًا.