الصحة العالمية: الإمدادات الطبية بغزة تنفد بسرعة مع تزايد الحاجة إليها

وطن: قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس إن "النظام الصحي في غزة لم يشهد أي تحويل للمساعدات".

وأوضحت هاريس في بيان، أن إمدادات المنظمة تصل إلى المرافق الصحية التي كانت تهدف إلى خدمتها.

وعن أزمة المساعدات بغزة، قالت هاريس إن الأمر لا يتعلق "بفشل إيصالها، إنما بمنع إدخالها".

وأضافت: "الإمدادات الطبية والأدوية تنفد بسرعة شديدة مع تزايد الحاجة إليها، بسبب الظروف المعيشية المزرية واستمرار القصف".

وأشارت إلى أن أكثر من 10 آلاف و500 مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل، من بينهم 4 آلاف طفل، ومع ذلك لم يتم إجلاء غير 122 مريضًا منذ استئناف الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي.

وأغلقت سلطات الاحتلال في 2 مارس، معابر القطاع أمام دخول كافة المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، والتي يعتمد المواطنون في غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بشكل كامل عليها بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة لفقراء وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.