إجتماع قيادي مشترك للجبهتين الديمقراطية والشعبية في منطقة صور يناقش التطورات السياسية وأوضاع المخيمات والعمل الفلسطيني المشترك

وطن: عقدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين في منطقة صور إجتماعاً قيادياً في مكتب الجبهة الديمقراطية في مخيم البص، جرى خلاله مناقشة الأوضاع السياسية وقضايا اللاجئين واوضاع المخيمات، وضم وفد الجبهة الديمقراطية الرفيق عبد كنعان مسؤول الجبهة في منطقة صور واعضاء وقيادة الجبهة بالمنطقة، ومن الجبهة الشعبية حضر مسؤول منطقة صور الرفيق ابو هيثم والرفاق ابو العبد الراشدي والرفيق يحي عكاوي .

‎‎‎‎‎‎وتوجه المجتمعون في بداية الاجتماع بالتحية لشعبنا الصامد في قطاع غزة والضفة والقدس، وأشادوا بالتضحيات الكبرى والصمود البطولي والاسطوري في وجه حرب الإبادة والمجازر الاسرائيلية، كما توجهوا بالتحية للأسرى في سجون الاحتلال وللشهداء والجرحى في فلسطين ولبنان واليمن والعراق.. وأكدوا بأن تضحياتهم ستبقى خالدة، ومنارة لكل المناضلين على طريق تحقيق النصر المؤزر للمقاومة على الاحتلال ومشروعه الاستعماري العدواني.

ودعت الجبهتان لأوسع تحركات داعمة ومساندة لنضالات شعبنا وصموده في وجه العدوان ومن أجل وقف الابادة والمحارق والحصار وحرب التدمير والتهجير التي ترتكبها حكومة الفاشية الصهيونية.

وأكدوا بأن طريق الخلاص الوطني وإفشال أهداف العدوان تتطلب الإسراع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من خلال إجراء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل بمشاركة الكل الفلسطيني للاتفاق على رؤية سياسية واستراتيجية وطنية كفاحية موحدة للتصدي للمشروع الصهيوني، وتوفير الحاضنة السياسية للمقاومة الشعبية الشاملة في مواجهة الاحتلال والعدوان..

كما استعرضت الجبهتان أوضاع شعبنا في مخيمات لبنان وخصوصا في منطقة صور ، وشددوا على أهمية تعزيز العمل الفلسطيني المشترك، وأكدوا على أهمية تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتفعيل وتعزيز إطار هيئة العمل الفلسطيني المشترك وتوحيد الحالة الفلسطينية، وتطوير اوضاع اللجان الشعبية الفلسطينية وكافة الأطر والهيئات الوطنية والاتحادات الشعبية وتحشيد كل الطاقات بما يعزز من صمود شعبنا في لبنان ويمكنه من مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والإقتصادية، وطالبوا وكالة الأنروا بتوفير الأموال الكافية لتنفيذ خطة إغاثة شاملة تلبي احتياجات اللاجئين على كافة المستويات وتحسين خدماتها، مؤكدين رفضهم لسياسة التكيف التي تتبعها إدارة الاونروا مع الأزمة المالية والضغوط والابتزاز السياسي والمالي الذي تتعرض له من خلال الإقدام على العديد من التقليصات في البرامج.

وشددوا على أهمية تنظيم وتصعيد التحركات المطلبية والجماهيرية وتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة الاستهداف الذي تتعرض له الوكالة وحمايتها والضغط لاستمرار وإدامة تمويلها.

كما أكد المجتمعون حرصهم على تعزيز وتمتين العلاقات الفلسطينية اللبنانية، ودعوا الى فتح حوار رسمي لبناني فلسطيني ووضع خطة مشتركة لمواجهة المخاطر والمؤامرات التصفوية، والتقدم بخطوات عملية لتحسين الأوضاع الإنسانية والقانونية للاجئين ودعم صمودهم وإقرار حقوقهم الإنسانية والإجتماعية بما يشمل الحق في العمل والتملك، في مواجهة مشاريع التهجير والتوطين وبما يخدم الاهداف والمصلحة اللبنانية الفلسطينية المشتركة .

وأكدت الجبهتان في ختام اجتماعهما الحرص على تطوير وتعزيز العلاقة الثنائية، وتطوير صيغ التنسيق في كافة المجالات بما يصب في خدمة شعبنا وأهدافة الوطنية النضالية ومصلحة اللاجئين في لبنان ونضالهم من أجل حق العودة والحياة الحرة والكريمة.