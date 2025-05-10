إصابة جنود من جيش الاحتلال في كمين للمقاومة بالشجاعية

وطن: أفادت مواقع عبرية بوقوع قوة للاحتلال في كمين للمقاومة في حي الشجاعية بمدينة غزة ،خلال ساعات الفجر ،تبعه إجلاء جنود مصابين بمروحيات عسكرية.

وأكد موقع " حدشوت بزمان" إجلاء عدد من الجنود والضباط المصابين ،جراء إطلاق صاروخ مضاد في حي الشجاعية ، وأن المروحيات قامت بعمليات إخلاء نحو مستشفيات بالداخل المحتل.

وأشار إلى تعرض مركبة للاحتلال لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين، فيما دفع جيش الاحتلال بمروحيات إلى حي الشجاعية لحظة وقوع الكمين وأطلق قذائف مدفعية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح امس الجمعة، مقتل اثنين من جنوده، وإصابة آخرين، في كمينين وقع كلاهما جنوب قطاع غزة، الخميس.

وتواصل المقاومة تنفيذ عمليات تستهدف القوات المتوغلة، وسط تصاعد في حجم خسائر الاحتلال الإسرائيلي، ردا على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ما لا يقل عن 6 ضباط، وجنود منذ استئناف العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.