توصية تاريخية بمقاطعة إسرائيل”: دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمّن قرار النقابات النرويجية وتدعو لتوسيع المقاطعة الدولية

وطن: تثمّن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار التاريخي الصادر عن المؤتمر العام للنقابات النرويجية، الذي تبنّى بأغلبية ساحقة توصية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل إذا لم تنهِ احتلالها للأراضي الفلسطينية بحلول أيلول/سبتمبر 2025، التزاماً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم، إن اعتماد التوصية بنتيجة 240 صوتاً مقابل 69 يُشكّل انتصاراً كبيراً لحركة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، ودفعة قوية لحركة المقاطعة (BDS)، ويعكس تعاظم الوعي الأممي بعدالة القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال ونظام الفصل العنصري.

وقد نصّ القرار بشكل واضح على أنه: “إذا لم ينتهِ الاحتلال بحلول أيلول/سبتمبر 2025، ستعمل اتحاد النقابات النرويجية على أن تبادر النرويج بمقاطعة اقتصادية دولية.” كما شدّد القرار على أن صندوق المعاشات التقاعدية والشركات والمؤسسات المالية النرويجية يجب أن تمتنع عن التجارة والاستثمار في الشركات التي تساهم في إدامة الاحتلال.‎‎‎‎‎‎

وتؤكد دائرة المقاطعة أن هذه التوصيات تُعدّ خطوة متقدمة نحو عزل نظام الفصل العنصري الاستعماري الإسرائيلي، ومساءلته دولياً، وتشكل دعماً مباشراً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وعودة اللاجئين.

وتدعو الدائرة كافة الاتحادات العمالية والنقابية حول العالم إلى الاقتداء بالموقف النرويجي وتصعيد حملات المقاطعة الشاملة لإسرائيل ومؤسساتها وشركاتها المتواطئة، حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفق القرار 194.