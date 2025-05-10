الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خمسة مواطنين من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وبلدة الشيوخ شمالا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين خلال اقتحامها المنطقة الجنوبية من المدينة وهم: مهند عادل أبو داوود، وبشار زكريا أبو داوود، والشقيقين لؤي، ومحمود نضال أبو حسين، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء أحمد حلايقة من بلدة الشيوخ شمال الخليل.

يشار إلى أن شابا أصيب مساء أمس بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سعير شرق الخليل.