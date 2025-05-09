مستوطنون يشعلون النار في أراضٍ زراعية بالمغير ويقيمون بؤرة استيطانية شرق بيت لحم

وطن: أضرم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، النيران في مساحات زراعية واسعة من أراضي قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن الحريق اندلع في منطقة مرج الذهب، شرقي القرية، بعد أن أقدم مستوطنون على إشعاله، ما أدى إلى التهام مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تجريف أراضٍ في منطقة بيت تعمر شرق بيت لحم، حيث نصبوا عدداً من البيوت المتنقلة.

وأوضح حسن بريجية، المختص بشؤون الجدار والاستيطان، أن أعمال التجريف تمت في منطقة "خلة القصر"، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.