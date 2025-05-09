حسين الشيخ: أولوية الرئيس هي وقف الحرب الإجرامية على شعبنا

وطن: قال نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب الرئيس حسين الشيخ، إن أولوية الرئيس، والقيادة في تحركاتها الحالية هي وقف الحرب الإجرامية على شعبنا.

وأضاف الشيخ، في تغريدة له على موقع "أكس" اليوم الجمعة، أن الأولوية أيضا هي "الإغاثة العاجلة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والانتقال بعد ذلك الى مرحلة جديدة تفضي الى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والدخول في عملية سياسية شاملة ترتكز على الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين".