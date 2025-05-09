4 شهداء في قصف الاحتلال مقرا للأونروا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

وطن: استشهد 4 مواطنين، وجرح العشرات، إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الغارة استهدفت مبنى التموين التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في المخيم ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال.

وأدت حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد 52,787 مواطنا، وجرح 119,349، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.