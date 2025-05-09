"الشعبية" ترحب بقرار نقابات عمال النرويج الشامل بمقاطعة "إسرائيل"

وطن: رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج (LO) بفرض مقاطعة شاملة للاحتلال، والذي حظي بتأييد ساحق بنسبة 88% من أعضاء المؤتمر، وتعتبره قراراً تاريخياً وشجاعاً، وانتصاراً أخلاقياً وسياسياً للحق الفلسطيني ولنضال شعبنا في مواجهة الاحتلال والعنصرية.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذا القرار الجريء من واحدة من كبرى النقابات العمالية وأكثرها تأثيراً في أوروبا والعالم، يؤكد أن الاحتلال أصبح منبوذاً على الساحة الدولية، بعد أن انكشفت حقيقته الإجرامية أمام شعوب العالم، من خلال ما ارتكبه من جرائم إبادة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة، وتدمير منهجي للبنية المجتمعية والاقتصادية، ولمختلف قطاعات العمل الفلسطيني.

واعتبرت الجبهة هذا الموقف تطوراً بالغ الأهمية، نظراً لما تُمثّله النقابات من قوةٍ شعبيةٍ وضاغطةٍ ومؤثرة، وتشدد على ضرورة البناء على هذا القرار عبر توسيع حملات المقاطعة، لا سيما ضد مؤسسات الاحتلال وعلى رأسها ما يُسمى بـ"الهستدروت"، والتي تُشّكل أداةً مركزية في دعم الاحتلال وتعزيز منظومته الاستعمارية.

كما دعت الجبهة سائر النقابات والاتحادات العمالية حول العالم إلى أن تحذو حذو نقابات النرويج، وأن تتخذ مواقف واضحة وجريئة نصرةً للشعب الفلسطيني، وانحيازاً لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.