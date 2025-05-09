بن غفير ينتقد إرسال المساعدات إلى غزة: "كارثية وتخدم حماس وتُبعد إسرائيل عن النصر"

وطن: انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خطط إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرا هذه المساعدات "كارثية وتصب في مصلحة "حماس".

وخلال مقابلة تلفزيونية، أكد بن غفير معارضته الشديدة لأي مساعدات تصل إلى قطاع غزة، قائلا: "حتى وفقا لاتفاقيات جنيف، لا يجوز تقديم مساعدات لأطراف تستخدمها ضدك لاحقا".

ووصف هذه المساعدات بأنها "أبعدت إسرائيل عن تحقيق النصر" في حربها ضد حماس.

وعلى الرغم من إشادته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن بن غفير أبدى استياءه من المزاعم حول خطة أمريكية-إسرائيلية مشتركة لإدخال المساعدات، معربا عن شكوكه حول مدى محاولة المسؤولين الإسرائيليين إقناع ترامب بعدم المضي في هذه الخطوة.

وفي سياق متصل، حذر بن غفير من أي محاولات للسماح لإيران بالحصول على قدرات نووية مدنية، مؤكدا أن "مصير إسرائيل يجب أن يبقى بين يديها هي وليس بيد الأمريكيين أو غيرهم".