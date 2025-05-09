القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار اللد وهدف حيوي للاحتلال في يافا

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن ما وصفته بجهود دعم الشعب الفلسطيني وفرض حظر جوي على "إسرائيل".

وذكر البيان الصادر عن القوات المسلحة أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، متسببًا في حالة من الذعر داخل المطار، وتوقف الحركة الجوية لنحو ساعة، مع فشل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراضه.

كما أوضح البيان تنفيذ سلاح الجو المسيّر عملية ثانية، استهدفت "هدفاً حيوياً" في منطقة يافا المحتلة، باستخدام طائرة مسيّرة من طراز "يافا".

وجددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لا تزال تسيّر رحلات جوية إلى إسرائيل، داعية إياها إلى الالتزام بقرار الحظر، على غرار شركات أخرى أوقفت رحلاتها.

وأكد البيان استمرار ما وصفته بعمليات الحظر الجوي والبحري ضد إسرائيل، بما يشمل منع مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.