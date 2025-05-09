بلدية الاحتلال تخطر بهدم عمارة في وادي قدوم بالقدس

وطن: سلمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، إخطاراً بهدم عمارة سكنية في حي وادي قدوم شرق المدينة.

وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن طواقم بلدية الاحتلال أعادوا تسليم سكان "عمارة الوعد" في واد قدوم، إخطاراً بالهدم خلال مهلة أقصاها أسبوعان، وتضم العمارة 12 شقة، ويقطنها نحو 85 مقدسياً.

وكانت بلدية الاحتلال سلمت سكان العمارة أمراً مماثلاً في العام 2022، إلا أن جهود الفعاليات الشعبية والمؤسسات المحلية والدولية نجحت آنذاك في وقف الهدم.