صفارات الإنذار تدوي في أنحاء فلسطين المحتلة بعد إطلاق صاروخ من اليمن

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن رصده صاروخًا أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة، من بينها القدس و"تل أبيب" ومنطقة "هشفلا" و"غوش دان"، وصولاً إلى الجليل.

ووفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، تم تعليق حركة الطيران في مطار اللد عقب إطلاق الصاروخ، كما أظهرت مقاطع مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لهروب المستوطنين من الشواطئ وفي "تل أبيب"، وسط حالة من الذعر أثناء توجههم إلى الملاجئ.

وأشار الموقع إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن اتفاق هدنة بين الولايات المتحدة واليمن، وهو ما وصفه الموقع بالمفاجئ بالنسبة لإسرائيل، في ظل استمرار التهديدات اليمنية بشن هجمات رغم الاتفاق.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، فقد أطلق اليمن منذ استئناف الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي نحو 28 صاروخًا باليستيًا وعشرات الطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق استهدافها لمطار اللد في عملية قالت إنها أصابت أهدافها، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ. كما أعلنت نيتها فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل من خلال تكرار استهداف المطارات، في مقدمتها مطار اللد.

وتأتي هذه التطورات ضمن الدعم المعلن من قبل اليمن للشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.