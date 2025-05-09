ضغوط أمريكية على "إسرائيل" لإبرام اتفاق مع "حماس" قبل زيارة ترامب للمنطقة

وطن: كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا متزايدة على الحكومة الإسرائيلية من أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك قبيل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط، والتي تبدأ في 13 مايو/أيار وتشمل السعودية وقطر والإمارات.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الإدارة الأمريكية تعتبر التوصل إلى اتفاق مع "حماس" خطوة بالغة الأهمية في هذا التوقيت، مشيرة إلى أن واشنطن وجهت رسائل واضحة إلى "تل أبيب" تحذر من أن تجاهل هذه المبادرة قد يؤدي إلى عزلة إسرائيلية إقليمية ودولية.

وفي سياق متصل، التقى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مؤخرًا بعائلات الأسرى الإسرائيليين، حيث أكد خلال اللقاء أن استمرار الضغط العسكري على غزة يشكّل خطرًا على حياة الأسرى المحتجزين.

وأضاف، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية، أن مواصلة الحرب قد تنعكس سلبًا على إسرائيل نفسها.

وأكد ويتكوف أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إنجاز "صفقة كبرى" في المنطقة، حتى وإن لم تكن إسرائيل طرفًا مباشرًا فيها.

ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مع جماعة "أنصار الله" في اليمن يُعد خطوة تمهيدية ضمن هذا المسار الإقليمي الواسع.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أمني إسرائيلي بأن خطة توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، التي أقرها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، تم تأجيل تنفيذها إلى ما بعد انتهاء زيارة ترامب، مع التأكيد على أن هذه العمليات ستُستأنف بقوة في حال تعثرت مفاوضات صفقة الأسرى.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادرها أن الانتقادات التي وجهها ويتكوف لحكومة بنيامين نتنياهو تم تسريبها عمدًا من قبله، في محاولة للضغط على القيادات السياسية في إسرائيل للإسراع في إبرام الاتفاق قبل فوات الأوان.