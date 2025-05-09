4 شهداء إثر قصف إسرائيلي على خان يونس وغزة

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين ظهر اليوم الجمعة، في قصف من طائرة إسرائيلية مسيرة على مفترق مرتجى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن القصف أسفر عن استشهاد كل من: مجدي عطا فضل سليم الأغا (60 عاماً)، وبراء مجدي عطا فضل سليم الأغا (19 عاما)، وحمزة منير حمدي كامل أحمد الأغا (24 عاما).

كما أفادت باستشهاد الشاب زكريا بلال أبو حصيرة، متأثراً بجروحه التي أصيب بها أمس الخميس، باستهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من فندق الأمل غرب مدينة غزة، ليلتحق بوالده وعمه الذين استشهدا في الغارة ذاتها.