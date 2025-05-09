"يديعوت أحرونوت " العبرية: احتلال قطاع غزة سيكلفنا 30 مليار دولار

وطن: تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن التكلفة الكبيرة التي ستتحمّلها "إسرائيل" في احتلالها لقطاع غزةّ، مشيرةً إلى أنّها تبلغ 30 مليار دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ ذلك "سيأتي على حساب الاستعداد لمواجهة مع إيران"، وفق تعبيرها نقلاً عن تحذيرات الجيش الإسرائيلي.

وأكدت الصحيفة أنّ السيطرة على قطاع غزة ستفرض على "إسرائيل" أن تموّل من جيبها، أي من المستوطنين، إعادة الإعمار المقدّرة ما بين 20 إلى 30 مليار دولار، وفقاً للبنك الدولي.

وأوضحت أنّ هذا سيزيد الرسوم الثقيلة على المستوطنين، وسيكون عليهم دفع ضرائب أكثر، والحصول على خدمات عامة أقل، وتقليصات في الراتب وغلاء حاد في سلة الاستهلاك.

أيّ جهة لن تستثمر في منطقة تحتلها "إسرائيل"

وشدّدت الصحيفة على أنّ أيّ جهة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لن تستثمر في منطقة تحتلها "إسرائيل"، واعتبرت أنّ العالم سيقول "تريدون غزة؟ خذوها وأعيدوا إعمارها، خذوها وادفعوا".

وانتقدت الصحيفة الحكومة الإسرائيلية، وقالت إنّه "منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023 رفضت كل المحاولات لصياغة ترتيب متعدد الجنسيات لغزة، بالتعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول عربية والسلطة الفلسطينية".

وأضافت أنّ، ما وصفته بـ"حكومة سموتريتش - نتنياهو"، سعت إلى إلغاء ما يُسمى "خطة فك الارتباط" (الانسحاب الإسرائيلي من غزّة عام 2005)، وتحويل القطاع إلى "أرض تحت السيطرة".

وأوضحت الصحيفة أنّ "أرض تحت السيطرة" تعني حكماً عسكرياً إسرائيلياً، وإدارة مدنية فاسدة وغير فعالة، ومساعدات إنسانية خارجية قليلة واستئناف الاستيطان في القطاع.