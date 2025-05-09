شهداء في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في سلسلة غارات وقصف مدفعي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

في شمال القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة بيت لاهيا، تسببت بأضرار مادية وحالة من الهلع بين المواطنين.

وفي مدينة غزة، استشهد الشاب ضياء جهاد إبراهيم تايه، متأثرا بجروحه التي أُصيب بها في قصف سابق استهدف مدرسة الكرامة في حي التفاح شرقي المدينة. كما استشهد مواطن آخر جراء استهداف طائرة مسيرة لحي تل الهوى جنوب المدينة.

وفي محافظة خان يونس جنوب القطاع، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثمان الطفل محمد هشام صبحي شهاب (3 شهور) من تحت أنقاض منزل عائلته الذي تعرض للقصف قبل يومين في منطقة الزنة، حيث استشهد والداه في ذات القصف، وأصيب شقيقاه بجروح.

كما استشهد المواطن براء مجدي الأغا وأصيب آخرون في قصف من طائرة مسيّرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب الجامعة الإسلامية شرق خان يونس.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، فجّرت قوات الاحتلال عدداً من المباني السكنية وسط المدينة، ما أدى إلى تدمير واسع في الممتلكات.