نتنياهو يدرس إجراء انتخابات مبكرة مستبقاً تهديدات "الحريديم"

وطن: كشف موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد يبادر إلى تفكيك الائتلاف والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وفق ما نقل الموقع عن وزراء.

وأوضح الوزراء أنّ نتنياهو قد يبادر إلى ذلك إذا شعر أن الأحزاب الحريدية (من اليمين المتطرّف) تنوي بالفعل إسقاط الحكومة بسبب قضية تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي.

وقال وزير كبير في حديثٍ مع "تايمز أوف إسرائيل": "يعلم نتنياهو أنه لا يوجد حل لمسألة تجنيد الحريديم. إنه يسعى لكسب الوقت، وسيقول في النهاية: لم أتراجع في هذه القضية المهمة".

وأضاف أنّ نتنياهو "بهذه الطريقة، سيفوز على الأقل في الانتخابات بدعم من جنود الاحتياط وغير الجنود الذين لا يستطيعون التعايش مع عدم المساواة في التجنيد العسكري".

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أن 7% فقط من "الحريديم"، استجابوا لطلبات التجنيد.

ورأى كاتس أنّ الوضع الحالي القائم في "إسرائيل"، "لا يشير إلى وجود أي استجابة فعلية لأوامر التجنيد".

ورغم أن ولاية "الكنيست" الحالية مستمرة حتى عام 2026، كل المؤشرات تشير إلى أن الانتخابات قد تُجرى في وقت لا يتجاوز نهاية 2025 إذا ما قرر نتنياهو المضي في هذا السيناريو.