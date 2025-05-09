استطلاع لصحيفة "معاريف" العبرية: تراجع تاريخي لتحالف نتنياهو

وطن: أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تراجع ائتلاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوى له هذا العام، مسجلًا 48 مقعدًا فقط، في مقابل 62 مقعدًا للمعارضة، وهي أغلبية تتيح لها تشكيل حكومة دون الحاجة للأحزاب العربية.

وجاء هذا التراجع على خلفية سقوط صاروخ في مطار اللد، وتعليق غالبية شركات الطيران الأجنبية رحلاتها، وإرسال عشرات آلاف أوامر الاستدعاء الاحتياطي استعدادًا لتصعيد القتال في قطاع غزة، إضافة إلى أزمة الأسرى.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو حصل على 23 مقعدًا (مقارنة بـ21 في الاستطلاع السابق)، بينما حصل حزب "إسرائيل بيتنا" على 17 مقعدًا (16 سابقًا).



ووفقًا للاستطلاع، فإن كتلة الائتلاف الحكومي الحالي حصلت على 48 مقعدًا (مقابل 50 في الاستطلاع السابق)، بينما حصدت المعارضة 62 مقعدًا (60 سابقًا)، فيما حصلت الأحزاب العربية مجتمعة على 10 مقاعد.



