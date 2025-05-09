الاتحاد العام للمرأة يرحب بقرار الحكومة بخصوص تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% من حجم جميع اللجان الوزارية ومجالس الإدارة واللجان الوطنية

وطن: رحبت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم الجمعة بقرار الحكومة التاسعة عشر القاضي باعتماد وتجسيد قرار المجلسين والوطني والمركزي لمنظمة التحرير بتمثيل المرأة الفلسطينية بما لا يقل عن 30% من حجم جميع اللجان الوزارية ومجالس الإدارة واللجان الوطنية.

واعتبرت الأمانة العامة في بيان وصل وطن نسخة منه، أن القرار الذي تأخر أكثر من عشر سنوات قبل أن يتم تطبيقه العملي؛ يدل على أن الإرادة السياسية حينما تتوفر لدا أصحاب القرار تتذل العقبات المصطنعة والتبريرات غير الموضوعية الموضوعة أمام حصول القطاعات الجماهيرية الهامة في المجتمع لحقوقها الطبيعية في المشاركة العامة والسياسية بما يعزز دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وخاصة في السياق الفلسطيني الخاص تحت الاحتلال الاستعماري العنصري وتُمارس بحقه جريمة الإبادة الجماعية، يحتاج دائما إلى استنهاض المشاركة العامة والمتنوعة من أجل مواجهة المخاطر الجسيمة المحيطة بمستقبله في الحرية والاستقلال، ومن أجل ازدهاره وتطوير أدائه وتقدم مستقبله.

وقال الاتحاد: إن من شأن القرار الحكومي الاسهام بإحداث نقلة في تغيير واقع مشاركة النساء وأن يلقي بظلاله الايجابية على باقي المكونات السياسية والمجتمعية بإفساح المجال أمام مشاركة المرأة في صنع القرار على قاعدة الأهلية والكفاءة مضيفا على أن أهمية القرار في كشفه التناقض المعروف بين الخطاب والممارسة وبين القول والفعل.

وطالبت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بيانها الترحيبي جميع البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخاصة القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى الاحتذاء بمبادرة الحكومة الايجابية بإعلانها تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بهذا الخصوص وتخصيص مقاعد مضمونة للنساء في بناها القيادية والوسيطة والقاعدية بما يجعل القرارات أمرا واقعا وثقافة سائدة لا تقبل المساومة علاوة على الركيزة الأساسية لتوسيع المشاركة على صعيد الاستفادة من الموارد المتنوعة التي يمتلكها قطاع المرأة من أجل النهوض الشامل للمجتمع.