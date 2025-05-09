استطلاع رأي: نصف الهولنديين يرون أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة

ترجمة وطن: يعتقد 48% من الهولنديين أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة. ولا يؤيد غالبيتهم سياسة الحكومة الهولندية تجاه "إسرائيل" والحرب في غزة. ويتضح ذلك من استطلاع رأي جديد أجرته منظمة باكس، وأوكسفام نوفيب، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنتدى الحقوق، ومنظمة سومو.

لا تزال الحكومة الهولندية ترفض وصف الوضع في غزة بالإبادة الجماعية، على الرغم من العديد من التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والتي تشير إلى ذلك. ويتناقض هذا بشكل صارخ مع نسبة 48% التي توافق (تمامًا) على أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. لكن 12% فقط يعارضون ذلك (تمامًا).

يريد الهولنديون سياسة مختلفة

يُظهر الاستطلاع أيضًا أن 39% يعتقدون أن على هولندا تقليل دعمها لـ"إسرائيل" واتخاذ إجراءات فعلية ضدها. بينما يرى 16% فقط أن رد الحكومة الهولندية جيد. يعتقد 8% أن على هولندا دعم "إسرائيل" أكثر مما تفعله الآن. رفض الحكومة الهولندية المستمر لرسم خط أحمر واستمرارها في دعم هولندا غير المشروط لـ"إسرائيل"، يُظهر عدم اكتراثها بالرأي العام.

في عدة مجالات، يبدو أن دعم سياسة الحكومة الهولندية منخفض للغاية، وأن الهولنديين يدعمون في الواقع سياسات مختلفة هيكليًا. وقد تجلى هذا أيضًا من خلال أبحاث سابقة أجرتها، على سبيل المثال، شركة Ipsos I&O. يُعد هذا البحث الأخير مكملًا نظرًا للتشكيك المحدد في الآراء حول مختلف أشكال الدعم الذي تواصل هولندا تقديمه لإسرائيل.

لا دعم لسياسة الاستيطان

ينطبق هذا، على سبيل المثال، على سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يؤيد أكثر من النصف، 51%، حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، بينما يعارضه 10%. يعتقد 43% أن على هولندا فرض عقوبات اقتصادية على "إسرائيل" إذا لم تتوقف عن بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بينما لا يعتقد 12% ذلك. يريد ما يقرب من نصف المشاركين أن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن منح "إسرائيل" مزايا تجارية، مقابل 12% يرغبون في الحفاظ عليها.

لا دعم للتعاون العسكري

كما أن هناك نقصًا في الدعم للسياسة الهولندية بشأن التعاون العسكري. يعتقد 38% أنه يجب وقف التعاون العسكري مع "إسرائيل"، بينما يرغب 16% في استمراره. يعترض نصف المشاركين على استمرار صادرات الأسلحة الهولندية إلى "إسرائيل". يعتقد 46% أنه لا ينبغي لهولندا الاستمرار في استيراد الأسلحة من "إسرائيل". ويريد 14% استمرار ذلك.

الفصل العنصري

يختلف الناس أيضًا في نظرتهم للفصل العنصري. إذ يؤكد 51%، مثلهم مثل جميع منظمات حقوق الإنسان، وجود نظام فصل عنصري في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما يرى 7% فقط، مثل الحكومة الهولندية، هذا الأمر بشكل مختلف.

قال رولين ساس، مدير منظمة باكس، نيابةً عن المنظمات الأخرى: "توضح أرقام هذا الاستطلاع عدم وجود أي دعم لسياسة الحكومة الهولندية، التي لا تزال تدعم "إسرائيل" بقوة وترفض وضع حد لانتهاكات القانون الدولي. إن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي نراها يوميًا في غزة تُجبرنا على تبني سياسة مختلفة جذريًا. يجب أن يتوقف التواطؤ الهولندي في هذا الأمر فورًا.

ملاحظة: النسب المئوية المذكورة أعلاه لا تصل إلى 100%، لأن المجموعة التمثيلية التي تضم أكثر من ألف هولندي قد تُشير أيضًا إلى عدم موافقتها أو معارضتها لهذه التصريحات، أو عدم وجود رأي لها.

المصدر: منظمة أمنستي