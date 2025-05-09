الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "ارادة" يعقد لقاءاً حوارياً حول التحديات الراهنة

وطن: عقد الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "ارادة" يوم الاثنين الموافق 5/ايار/2025 لقاءاً حوارياً بعنوان

"تحديات ومتطلبات المرحلة الراهنة.. ما العمل؟"

في قاعة ورشة للتدريب والتطوير

وجاء هذا كمبادرة من ارادة ضمن سلسلة من الحوارات تهدف لفتح آفاق حوارية حول الأوضاع الراهنة والمأساوية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني والذي يعاني من ضعف واضح في نهج الحوار الديمقراطي بين كافة شرائحه. كما وهدفت الندوة لترسيخ ثقافة الحوار الديمقراطي كآلية أساسية من آليات التحول الديمقراطى في مجتمعنا الفلسطيني.

حضر اللقاء مجموعة من الأكاديميين/ت وممثلين/لات عن أحزاب سياسية اضافة الى عدد من الشخصيات المستقلة، وأدار الندوة الأستاذ سليمان بشارات الباحث والخبير في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، ومدير مركز “يبوس” للدراسات والاستشارات

والذي وضع مجموعة من المحاور الرئيسية للنقاش أبرزها التحديات القائمة في الضفة الغربية و قطاع غزة وكيفية مواجهتها

وفي نهاية الندوة أوصى الحضور بأهمية إستمرار حوارات مثيلة وفي آفاق مختلفة تمس أولويات مجتمعنا الفلسطيني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبضرورة توسيع الوعي في الحالة الراهنة وتداعياتها .