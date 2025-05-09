الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم طفل من محافظة الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين بينهم طفل من محافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن مهدي برقان، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما اقتحمت قرية دير رازح جنوبا، واعتقلت الطفل يوسف أشرف عمرو، والشقيقين بشار، ومحمد أيمن عمرو.

من جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها مداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل بالبوابات الحديدية، والسواتر الترابية، وشددت من اجراءاتها على الحواجز العسكرية في البلدة القديمة، وعلى البوابات الالكترونية القريبة من الحرم الابراهيمي.