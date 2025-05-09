جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين في غزة

وطن: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في جنوب قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن الجنديين القتيلين هما يشاي إلياكيم أورباخ ويام فريد.

ووفق البيان فإن جنودا آخرين أصيبوا بجروح بليغة أيضا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت حركة حماس أعلنت أمس الخميس أن مقاتليها يخوضون "اشتباكات ضارية" مع جنود الاحتلال في جنوب قطاع غزة قرب رفح، وأنهم نصبوا كمينا لقوة من جيش الاحتلال، مكونة من 12 جنديا، داخل منزل في حي التنور شرقي رفح واستهدفوها بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.