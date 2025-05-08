قيادي في المقاومة: "حماس" ترفض المقترح الإسرائيلي لعدم ضمانه وقف الحرب

وطن: كشف قيادي في المقاومة، مساء الخميس، أن اللقاءات الجارية بين الإسرائيليين والوسطاء المصريين والقطريين، تتركز كلها حول المقترح الإسرائيلي، وهو لا يضمن وقف الحرب.

وأكد القيادي أن "إسرائيل" تتمسك بمقترحها الوحيد ولا تعرض أي بديل للتفاوض.

كما أوضح أن حركة حماس ترفض المقترح الإسرائيلي، معتبرةً أنه لا يضمن وقف الحرب، مشيراً إلى أن "إسرائيل" تهدد بتوسيع الحرب البرية إذا رفضت حماس المقترح.

يأتي هذا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية، وسط جهود وساطة مصرية وقطرية تهدف إلى التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار ويضع حداً للمعاناة الإنسانية في القطاع.

المصدر:"الميادين"