استشهاد الاسير المحرر المبعد الى مصر معتصم رداد

وطن: استشهد الأسير المحرر معتصم رداد، اليوم الثلاثاء، في أحد المستشفيات المصرية، متأثراً بمرض عضال أُصيب به أثناء اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويُذكر أن الشهيد رداد، وهو من بلدة صيدا شمال طولكرم، كان قد أُفرج عنه في صفقة تبادل أبرمتها المقاومة، بعد أن قضى سنوات طويلة في الأسر وتعرض خلالها لإهمال طبي ممنهج، أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير.

ونعت مؤسسات الأسرى والفعاليات الوطنية في طولكرم الشهيد رداد، مؤكدة أن استشهاده يُضاف إلى سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون.