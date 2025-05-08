الوزيرة الخليلي تثمّن قرار مجلس الوزراء بتعزيز تمثيل النساء في اللجان ومجالس الادارة بنسبة 30%

وطن: أشادت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، بقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 أيار 2025، والقاضي باعتماد نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 30% في كافة اللجان الوزارية، ومجالس الإدارة، واللجان الوطنية، معتبرة أن هذا القرار يمثل خطوة نوعية في مسار تعزيز المشاركة السياسية والمؤسساتية للنساء الفلسطينيات.



وأكدت الوزيرة الخليلي أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتجسيد قرارات المجلس المركزي وتوجهات الحكومة الـ19، ويشكل محطة فارقة في مسار النهوض بحقوق النساء وترسيخ مبادئ الشراكة والمساواة والعدالة في مواقع صنع القرار.



وأضافت أن وزارة شؤون المرأة ستتابع تنفيذ القرار على كافة المستويات، بما يضمن تحقيق العدالة التمثيلية وتمكين النساء من المساهمة الفعلية في صنع السياسات العامة والتخطيط الوطني.



ويأتي هذا القرار ضمن توجهات الحكومة التاسعة عشر، وثمرة لجهود وزارة شؤون المرأة في ترسيخ الشراكة وتعزيز المساواة والعدالة، وتكريس دور النساء في مواقع صنع القرار.