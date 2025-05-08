فلسطين تجدد التزامها السياسي الرفيع بالوفاء بمتطلبات مجموعة العمل المالي خلال اجتماع رئيس اللجنة الوطنية مع رئيسة مجموعة "المينافاتف"

وطن: على هامش الاجتماع الأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، التقى محافظ سلطة النقد / رئيس اللجنة الوطنية معالي السيد يحيى شنّار، برئيسة المجموعة الأستاذة سامية أبو شريف، وذلك بحضور نائب رئيس المجموعة الأستاذ حامد الزعابي، والسكرتير التنفيذي الأستاذ سليمان الجبرين، ومدير وحدة المتابعة المالية الفلسطينية د. فراس مرار.

وناقش الاجتماع جهود دولة فلسطين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي، بما في ذلك تسليم الخطة الاستراتيجية المستجيبة لنتائج التقييم الوطني للمخاطر إلى دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، وتبني تقرير الالتزام الفني من قبل المجموعة.

وأشار معالي شنّار التزام دولة فلسطين السياسي الرفيع باستكمال عملية التقييم المتبادل، مؤكداً على الطلبات السابقة باستكمالها كضمانة للاستقرار المالي والحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة.

من جانبها، أشادت الأستاذة أبو شريف بجهود دولة فلسطين والتزامها المستمر بمواكبة التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما اعتماد تقرير الالتزام الفني وتبني الاستراتيجية الوطنية لتقييم المخاطر، كما أكدت أن المجموعة تقدر طلب فلسطين استكمال عملية التقييم، وأن سكرتارية المجموعة ستواصل التنسيق مع دولة فلسطين والدول الأعضاء لاستكمال العملية والقيام بالزيارة فور توافر الظروف المناسبة.