شهيد و8 جرحى في غارات الاحتلال جنوبي لبنان

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد لبناني وإصابة 8 بجروح، من جرّاء الغارات الإسرائيلية على النبطية، صباحاً.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ حزاماً نارياً بنحو 20 غارة استهدفت محيط بلدتي كفرتبنيت وكفر رمان وتلة علي الطاهر جنوبي لبنان.

وبعد الغارات، صرّح رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بأنّ "جميع الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 وتفاهمات وقف إطلاق النار يجب أن تتوقّف".

وخلال ترّؤسه اجتماعاً أمنياً في مركز محافظة بعلبك - الهرمل، أضاف سلام أنّ الحكومة "لم ولن توفّر جهداً للإسراع في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية".

وأيضاً، شنّ الاحتلال، في وقتٍ سابق اليوم، قصفاً مدفعياً على مزرعة بسطرة وأطراف شبعا.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عبر قصفه القرى اللبنانية في الجنوب والبقاع، وكذلك الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى إبقاء احتلاله للنقاط الـ5 في الجنوب.

المصدر:"الميادين"