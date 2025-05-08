"حماس": اقتحام مدارس "أونروا"بالقدس اعتداء على منظومة الأمم المتحدة

وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لستّ مدارس تابعة لوكالة "أونروا" في مدينة القدسة، وإجبار التلاميذ والمعلمين على مغادرتها بالقوة وإغلاقها، يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، واعتداءً مباشرًا على منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها.

وأوضحت "حماس" أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق الحرب الشاملة التي يشنّها الاحتلال على الوجود والهوية الفلسطينية، لافتةً إلى أنها جزء من مخطط محموم لفرض التهويد الكامل على المدينة المحتلة.

وطالبت "حماس" الأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى جانب الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، بالتحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط من أجل إعادة فتح المدارس وضمان عودة أكثر من 800 طفل وطفلة فلسطينيين إلى مقاعد الدراسة في القدس.

وصباح اليوم الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس وعلقت أوامر عسكرية تقضي بإخلاء المدارس وإغلاقها.

ويأتي هذا القرار في سياق استهداف الوكالة الأممية وتجميد عملها في القدس بقرار إسرائيلي منذ مطلع العام الجاري.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدقت الكنيست الإسرائيلية نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "أونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل "إسرائيل"، وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.

وتقدم الوكالة الأممية التي تأسست إبان نكبة الفلسطينيين 1948، المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مناطق شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.