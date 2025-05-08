العوض بسلامتكم!

كتب: سامي مشعشع

بعد طرد الوكالة وإغلاق مقر الرئاسة خاصتها في الشيخ جراح وبعد إغلاق عيادة الزاوية الكبرى داخل أسوار البلدة القديمة للقدس، قوات الاحتلال تغلق اليوم مدارس الأونروا في مخيم شعفاط للاجئين.

ثبات موقف الأمين العام يحسد عليه. الرجل "ما زال يشعر بالقلق".

فلسطين - لا تقلقوا. لا شيء بجديد. فقط إعادة نشر لخبر عادي يتم تداوله الآن إذ دخلت طواقم تابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية، رفقة عناصر مدججة من الشرطة، مدارس الأونروا للبنين والبنات داخل مخيم شعفاط اللاجئين (المخيم الوحيد داخل حدود بلدية القدس) وطردت مئات الطلبة والطواقم التدريسية. الأونروا لم تتأخر في الرد (!!!) إذ انها سارعت وشددت أن هذه الإجراءات "تعتبر انتهاك للقانون الدولي"! والله العظيم حفظنا الدرس وطلعت روحنا من تكرار هذه اللازمة السمجة.

مدارس الأنروا في سلوان ووادي الجوز وصور باهر في القدس وكلية التدريب المهني- قلنديا، المهمة والكبيرة المساحة، هي التالي.

100,00 لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا باتوا مهددين بالإجراءات الجاري تنفيذها في القدس وضواحيها.

ومباشرة بدأت جوقة الادانات والشجب وللطم والتي باتت معروفة لكم يا سادة. مكررة. مملة. متعبة. مشروخة.

مبسوطة على حالها وراضية الاونروا من انها وعلى مدى شهر من الزمن لم تتوقف عن التكرار اللفظي أنها باقية وستستمر في تقديم خدماتها حتى يتم إغلاق هكذا خدمات! ما هذا الموقف الدفاعي الرخو؟! موقف يفتقر لأي خطة أممية، عربية، إسلامية وفلسطينية لوقف نحر الوكالة في القدس ونحر مستمر لمخيمات شمال الضفة ونحر تم وأنجز في غزة.

عزائنا الوحيد هو تأكيد الناطق الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة، ان الأمين العام ، دام عزه، "مازال يشعر بالقلق".