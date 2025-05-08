الحوثي: العدوان على غزة "جريمة القرن" والعدو الأمريكي والإسرائيلي يفشلان في كسر إرادة اليمن والشعوب المقاومة

وطن: قال قائد حركة أنصار الله، عبدالملك بدرالدين الحوثي، إن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهرًا على قطاع غزة يمثل "جريمة القرن" التي تُرتكب في قلب العالم الإسلامي، مؤكدًا أن ما يجري من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني يجري على مرأى ومسمع من العالم، في ظل صمتٍ عربيٍ وإسلاميٍ مخزٍ.

وفي كلمة متلفزة تناول فيها آخر التطورات في فلسطين والمنطقة، انتقد الحوثي بشدة موقف الدول العربية والإسلامية، قائلاً إن مئات الملايين من العرب يشاهدون المجازر اليومية بحق الفلسطينيين دون تحرك حقيقي، معتبرًا ذلك "أمرًا مخزيًا ورهيبًا" يكشف عن تراجع خطير في وعي الأمة بخطورة العدو الإسرائيلي، الذي لا يستهدف الفلسطينيين فقط بل الأمة كلها دون استثناء.

وأشار إلى أن العقيدة الصهيونية، سواء في نسختها الدينية أو العلمانية، تُبنى على عداء وجودي للأمة الإسلامية، وتسعى للهيمنة الكاملة على المنطقة عبر مشاريع خطيرة تشمل السيطرة على المسجد الأقصى وهدمه لبناء "الهيكل المزعوم".

وهاجم الحوثي بعض الزعماء العرب الذين وصفهم بأنهم "يستفزهم النقد ولا تستفزهم إهانات الصهاينة"، مؤكدًا أن هذه الأنظمة تتجاهل الخطر الحقيقي المتمثل في المشروع الصهيوني التوسعي الذي يستهدف الجميع.

وأكد الحوثي أن الشعب الفلسطيني، رغم ما يواجهه، يُظهر صمودًا بطوليًا، داعيًا الأمة إلى تقديم الدعم الفعلي له، وليس الاكتفاء بالمواقف الرمزية. وقال: "ما يقوم به المجاهدون في غزة يُظهر الفاعلية والثبات، ويستحق من الأمة أن تلتف حوله".

وفي الشأن العسكري، كشف الحوثي أن اليمن استأنف عملياته المساندة للفلسطينيين منذ بداية تصاعد العدوان، موضحًا أن الفترة من 15 رمضان إلى 9 ذي القعدة شهدت تنفيذ 131 عملية استُخدم فيها 253 صاروخًا وطائرة مسيّرة، رغم التصعيد الأمريكي ضد اليمن.

وأضاف أن هذا الأسبوع فقط شهد تنفيذ عمليات استهدفت يافا، عسقلان، النقب، أم الرشراش، وحيفا المحتلة بـ10 صواريخ وطائرات مسيّرة، مشيرًا إلى أن استهداف مطار "بن غوريون" كان له صدى واسع عالميًا.

في المقابل، أكد الحوثي أن الولايات المتحدة نفّذت نحو 200 غارة جوية وهجمات بحرية على اليمن خلال الأسبوع، معظمها استهدفت أعيانًا مدنية، في محاولة فاشلة لوقف العمليات اليمنية ضد "إسرائيل".

وقال إن الفشل الأمريكي في كبح قدرات اليمن العسكرية دفع "إسرائيل" إلى التدخل المباشر بشن غارات على أهداف مدنية واضحة، بهدف الضغط على الشعب اليمني.

وختم الحوثي بالتأكيد على أن هذا العدوان يهدف إلى كسر إرادة الشعب اليمني وثنيه عن دعم المقاومة الفلسطينية، مشددًا على أن صمود الشعب وموقفه الثابت سيُفشل هذه المخططات، كما فشلت سابقاتها.