تفجير منزل بقوة جولاني .. قتلى وجرحى في كمين محكم للمقاومة وقوات الاحتلال تواجه صعوبات في نقلهم

رام الله - وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية، ان قوات الاحتلال وقعت في كمين محكم وصعب في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت ان الرقابة العسكرية فرضت حظرا للنشر حول تفاصيل الكمين، لكن منصات تابعة للمستوطنين نشرت بعض التفاصيل.

وفي حصيلة أولية افادت المنصات بمقتل جندي واحد على الأقل وأصابة آخرين لا يزالون عالقين تحت الانقاض.

وقال موقع "حدشوت حموت" العبري ان قوات الجيش تواجه صعوبات في إخلاء القتلى والمصابين من موقع الكمين في رفح، بسبب شدة المعارك.

واضاف "وصلت أربع مروحيات إلى المكان وسط اشتباكات عنيفة، فيما تقوم مروحيات أخرى بعمليات تمشيط ناري لتأمين عملية الإخلاء."

بينما ذكر موقع "حدشوت بزمان"، " تم تفجير عبوة ناسفة ضد قوة من لواء غولاني في رفح، ما أدى إلى انهيار مبنى في القوة، حتى الآن، هناك جندي قتيل وعدد من المصابين بحالات حرجة جدا محتجزين تحت الأنقاض."