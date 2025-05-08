109 يومًا من العدوان: جنين ومخيمها تحت الحصار والتدمير الشامل

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتصاعد على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ109 على التوالي، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير الواسعة، ومنع الوصول إلى المنطقة بشكل كامل.

وقد حولت قوات الاحتلال مدرسة الإناث التابعة لوكالة "الأونروا" داخل المخيم إلى ثكنة عسكرية، حيث نصبت معداتها ونشرت فرشاً ومواد غذائية، وعاثت خرابًا في الصفوف والمرافق التعليمية. كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد قرب "مسجد الأسير" بعد إشعال النار في محيطه.

وفي ظل الحصار الكامل المفروض على المخيم، تواصل قوات الاحتلال تدمير البنية التحتية وتغيير معالمه بشكل ممنهج. وأفادت بلدية جنين بأن نحو 600 منزل دُمر بشكل كلي، في حين تعرضت معظم المنازل الأخرى لأضرار جزئية جعلتها غير صالحة للسكن.

وامتدت الأضرار لتطال أحياء مدينة جنين، خاصة الحيين الشرقي و"الهدف"، حيث لحقت أضرار جسيمة بالمنازل والمنشآت. كما حاصرت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة برطعة شمال غرب جنين واعتقلت شاباً بعد تفتيشه وتخريب محتوياته، في حين أُغلق حاجز برطعة، الذي يُعد المنفذ الوحيد لسكان البلدة وقرية طورة إلى بقية أنحاء المحافظة.

وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات يومية تقريبًا، وتحركات عسكرية مكثفة، مع انتشار دائم للدوريات والآليات في مختلف أنحاء المحافظة. وتواصل قوات الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم ومحيطه، في ظل انتشار فرق المشاة بشكل يومي في عدة أحياء داخل المدينة.

ولا تزال معاناة التهجير القسري مستمرة، إذ تشير بلدية جنين إلى تجاوز عدد النازحين من المدينة والمخيم حاجز الـ22 ألف شخص، في ظل ظروف إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة.

ويشهد الوضع الاقتصادي في المدينة انهيارًا متسارعًا، إذ تسببت العمليات العسكرية في إغلاق العديد من المحال التجارية، وتوقف شبه تام للحركة التجارية، خاصة في الأحياء الغربية التي تعاني من شلل اقتصادي تام. وتُقدر الخسائر الاقتصادية في المدينة والمخيم بنحو 300 مليون دولار أميركي.

ومنذ بدء العدوان في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، ارتقى 40 شهيدًا، فيما سُجلت عشرات الإصابات والاعتقالات، في ظل تصعيد غير مسبوق يطال البشر والحجر في جنين ومخيمها.