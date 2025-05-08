الاحتلال يفرج عن 11 معتقلا من قطاع غزة

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن 11 أسيرا اعتقلتهم خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بعد شهور من التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المعتقلين المفرج عنهم وصلوا إلى قطاع غزة عبر معبر "كيسوفيم" العسكري، شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى "شهداء الأقصى" لتلقي الرعاية الطبية.

وذكر مصدر طبي للأناضول أن المعتقلين يخضعون لفحوص طبية، وتبدو عليهم آثار واضحة للإرهاق والتعذيب وسوء التغذية.