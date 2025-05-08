قوات الاحتلال الخاصة تسللت للبلدة القديمة .. الاحتلال ينسحب من نابلس بعد اعتقال 3 شبان بينهم جريحان

رام الله - وطن: أصيب 9 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، واعتقل أحدهم وشاب آخر، خلال اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن 9 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال، واعتقل أحدهم وهو الشاب رامي الكخن، إضافة للشاب محمد مشعل، بعد اقتحام حارة الياسمينة في البلدة القديمة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن 9 إصابات وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، منها اثنتان بحالة خطيرة، واصفة بقية الإصابات بالمستقرة.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 35 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا.

وكانت قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت البلدة القديمة، تبعتها تعزيزات عسكرية قادمة من جهة حوارة والطور.