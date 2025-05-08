الهيئة العامة لأركان العقارية تعقد اجتماعها السنوي العادي

وطن: عقدت الهيئة العامة لشركة أركان العقارية، اجتماعها السنوي الثالث، لمناقشة وإقرار المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة رياض نزال في بداية الاجتماع تقرير المجلس عن العام 2024، قائلاً: "ما شهده الواقع السياسي والاقتصادي من صعوبات غير مسبوقة منذ أواخر العام 2023، انعكس على أركان بشكل كبير، حيث سجلت خسائر عائدة لمساهمي الشركة بلغت 7.1 مليون دولار بعد تقييدها لمخصصات مالية بقيمة 22.5 مليون دولار لمواجهة الآثار السلبية المستمرة للأحداث الجارية"، مشيراً إلى أن الربح التشغيلي الإجمالي للشركة قبل الضريبة وقبل تخصيص هذه المبالغ قد وصل إلى 17.1 مليون دولار.

وأضاف "على الرغم من الظروف الاستثنائية، استطاعت أركان بكل كفاءة الحفاظ على قوتها المالية، وذلك من خلال محفظتها العقارية المتميزة ومحفظتها المالية المتينة المتمثلة في استثماراتها في أسهم شركات وبنوك محلية وإقليمية، والتي تحقق لها عوائد مجزية".

وصادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية بما فيها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، كما قامت بإبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية 2024، وانتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2025.

يشار إلى أن أركان العقارية بدأت أعمالها في شهر تموز العام 2022 كشركة مساهمة عامة برأس مال 131.6 مليون سهم، وتمتلك أركان محفظة عقارية استراتيجية في مناطق حيوية في فلسطين ومن ضمنها مشروع بوابة أريحا، حيث تؤهلها هذه المحفظة لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية ضخمة والاستثمار في مدن وأحياء جديدة، كما تمتلك الشركة محفظة استثمارية تشمل أسهم بنوك تدر عوائد سنوية تقوي المركز المالي للشركة.

