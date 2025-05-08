الاحتلال يشنّ حزاماً نارياً على قرى في قضاء النبطية جنوبي لبنان

وطن: شنّ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حزاماً نارياً واسعاً، حيث نفذت طائراته أكثر من 15 غارة على قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيلية كل من النبطية الفوقا وكفر تبنيت وكفر رمان وعلي الطاهر ، كما قصت مدفعية مزرعة بسطرة وأطراف شبعا.

وحسب وسائل اعلام لبنانية تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي التحليق على علوّ منخفض في أجواء عدة مناطق في الجنوب.

ويواصل الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عبر مواصلة قصفه القرى اللبنانية في الجنوب والبقاع وكذلك الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى إبقاء احتلاله للنقاط الـ5 في الجنوب.