الاحتلال يعتقل 45 مواطناً على الأقل من الضّفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 45 مواطنا على الأقل من الضفة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، اليوم الخميس، بأنه من بين المعتقلين أطفال، وأسرى سابقين، إذ تركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظتي الخليل، وسلفيت، رافقها اعتداءات وضرب مبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تخريب وتدمير منازل المواطنين، وكانت أبرز عمليات الاعتداء بحق عائلة الشهيد عبد الفتاح حريبات.

فيما يواصل الاحتلال اجتياح مدينتي جنين وطولكرم منذ أشهر، والتي تشهدان إلى جانب حملات الاعتقال المكثفة، عمليات إعدام ميدانية ارتقى فيها العشرات من الشهداء، وعمليات نزوح قسرية طالت الآلاف، وتدمير للبنى التحتية، وهدم للمنازل.

يذكر أنّ عمليات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، الذي يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا منذ بدء حرب الإبادة، والتي اعتقل الاحتلال خلالها نحو 17 ألف مواطن من الضفة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة.