الجامعة العربية الأمريكية تعلن حصول كلية الطب البشري على اعتماد الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME لأربع سنوات

رام الله - وطن: أعلن القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور عن حصول كلية الطب البشري في الجامعة على اعتماد الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME لمدة أربع سنوات لتكون أول جامعة فلسطين تحصل على الاعتماد للمدة الكاملة.

جاء هذا الإعلان خلال لقاء حضره نواب رئيس الجامعة، ومساعديه، وعمداء الكليات، ومدراء الدوائر، ورؤساء الأقسام، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الطب البشري.

واعتبر الدكتور عصفور هذا الإنجاز العظيم ثمرة جهود بذلها طاقم كبير من الجامعة العربية الأمريكية وبدعم سخي وثقة عالية من رئيس مجلس إدارة الجامعة المؤسس الدكتور يوسف عصفور وأعضاء المجلس، ومجلس الأمناء وإدارة الجامعة، وعمادة كلية الطب البشري، واللجنة القائمة على موضوع الاعتماد في الجامعة، مشيرا أن الجامعة تستحق وستعمل دائما من أجل الحصول على اعتمادات دولية لكافة كليات الجامعة، موضحا أنه سبق وأن حصلت كليتا طب الأسنان والهندسة على الاعتمادات الدولية، وقريبا سيتم الحصول على اعتمادات دولية جديدة.

وأوضح أن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها أرسل كتابا أكد فيه، أنه اتخذ قرار منح الاعتماد وضمان الجودة لبرنامج دكتور في الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية بشكل أولي لمدة أربع سنوات، وذلك وفقا للصلاحية الممنوحة من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME .

ووجه الشكر إلى كل من ساهم وعمل واجتهد من أجل حصول كلية الطب البشري على الاعتماد الدولي، مثمنا دور رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية الدكتور يوسف عصفور، في الدعم الدائم وإعطاء الثقة الكبيرة للجميع، والذي بدأ بفكرة مشروع الجامعة وأصبحت هذه الفكرة حقيقة، لتكون حلما، وتتميز بتخصصاتها وهيئاتها الأكاديمية والإدارية وطلبتها وخريجيها سفراء الجامعة في كل مكان، بالرغم من كل التحديات التي واجهتها منذ انطلاقتها عام 2000 ولغاية هذه اللحظة، لحظة الحصول على اعتماد الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME.

وفي كلمته، عاد الدكتور براء عصفور بذاكرته للإنجازات التي حققتها الجامعة العربية الأمريكية، والتي بدأت عام 2000 عند افتتاحها، مرورا باستقطاب 270 طالبا وطالبة ليصل اليوم إلى أكثر من 12 ألف طالب وطالبة، واستحداث 35 تخصصا في درجات البكالوريوس ليصل اليوم إلى 97 تخصصا، وإنشاء كلية الطب البشري وحصولها على الاعتماد، وافتتاح حرم الجامعة في مدينة رام الله ليصبح هذا الحرم نموذجا، مشيرا، خلال كلمته، إلى النجاحات التي تم تحقيقها خلال هذا السنوات ذكر منها، حصول كلية الطب البشري على عضوية الجمعية الدولية للتعليم الطبي في المملكة المتحدة البريطانية، لتكون أول جامعة فلسطينية تحصل على هذه العضوية، وترشيح الأستاذ الدكتور مالك زبن عميد كلية الطب البشري في الجامعة على عضوية SEGMASI، وحصول اتحاد طلبة كلية الطب البشري على أفضل نشاط تعليمي في بناء القدرات على مستوى الشرق الأوسط، وفوز طلبة من الطب البشري في مسابقة خياطة الجروح العالمية، وإبداع طلبة الطب في الجامعات الدولية والعربية منها جامعة اكسفورد والجامعة الأردنية، والعديد من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجامعة العربية الأمريكية خلال السنوات الخمس وعشرين الماضية .

وأكد الدكتور عصفور أن الجامعة تسير على خطى ثابتة نحو المستقبل، وأصبحت الجامعة من أبرز المشاريع الأساسية والمهمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا أنه في سرعة قياسية ومنذ إنشاء كلية الطب البشري تم تجهيز أحدث القاعات التدريسية والمختبرات بأحدث الأجهزة وأحدث الأساليب التدريسية.

بدوره، قال عميد كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور مالك زبن، "اليوم فارق في مسيرتنا وتعني لنا الكثير، وقد وصلنا إلى العالمية، وحصولنا على الاعتماد الدولي من الإنجازات العظيمة على مستوى كلية الطب البشري بشكل خاص وعلى مستوى الجامعة بشكل عام، وهذا الأمر لم نصل إليه لولا توجيهات رئيس مجلس إدارة الجامعة المؤسس الدكتور يوسف عصفور، وتوجيهات المستشار الأكاديمي لمجلس الإدارة الأستاذ الدكتور وليد ديب، وكل من عمل بجد واجتهاد وسهر الليالي حتى وصلنا إلى هذا المستوى من الإنجاز".

كما أشاد بدور طلبة كلية الطب البشري الذين كانوا خير سفراء للكلية والجامعة في أماكن التدريب في المشافي المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا على التزام كلية الطب البشري على الاستمرار في العمل وبذل الجهود للوصول إلى أعلى الدرجات على المستوى الدولي.

نائب رئيس الجامعة لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا، أكد على أهمية الاعتماد الدولي والتي حصلت عليها كلية الطب البشري، متطرقا إلى الآثار الإيجابية على مستوى الكلية وعلى مستوى الجامعة، مؤكدا أن إدارة الجامعة وكافة الهيئات تعمل جاهدة للحصول على اعتمادات دولية أخرى لكافة الكليات، لتكون جامعتنا الجامعة الفلسطينية الأولى الحاصلة على الاعتمادات الدولية.

عدد من طلبة كلية الطب البشري في الجامعة أعربوا عن فخرهم لما وصلت إليها الكلية من إنجازات توجت بالاعتماد الدولي، مؤكدين أنهم سيكونون خير سفراء للكلية وللجامعة، مشيدين بدور الجامعة التي تسعى دائما إلى التطور والابداع والتميز في كافة المناحي.